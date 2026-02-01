Воєнний стан в Україні продовжено до 4 травня 2026 року. Отже, громадяни віком від 18 до 60 років, які за станом здоров’я визнані придатними до служби, можуть бути мобілізованими до лав Збройних сил України.

Що зміниться у мобілізації з 1 лютого 2026 року, ми розпитали в молодшої юристки практики військового та сімейного права юридичної компанії RELIANCE Мавілє Вілімовської.

Мобілізація з 1 лютого: чи будуть зміни у бронюванні

З 1 лютого 2026 року відбуваються важливі зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Насамперед ідеться про повернення стандартного строку – 72 години.

Юристка розповіла, що з дня набуття чинності постановою КМУ від 8 грудня 2025 року №1608 і до 1 лютого 2026 року включно діяли тимчасові, виняткові положення. На цей період під час бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, які визнані критично важливими, переведення працівника на спеціальний військовий облік здійснювалося у строк до 24 годин із моменту формування списку на бронювання – без урахування загального 72-годинного строку.

Ба більше, на той самий період діяло ще одне важливе послаблення, а саме – анулювання відстрочки від призову для таких працівників здійснювалося без обмеження щодо періодичності. Іншими словами, керівник критично важливого підприємства або установи міг скасовувати бронювання без дотримання правила “не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів”.

Однак з 1 лютого 2026 року ці тимчасові норми втрачають чинність. Це означає повернення до загального, стандартного правового режиму:

строк переведення на спеціальний військовий облік знову становитиме 72 години;

анулювання бронювання знову відбуватиметься з дотриманням обмеження щодо частоти, а саме не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів.

Зміни до закону про мобілізацію: чого очікувати з 1 лютого

Закон про мобілізацію з 1 лютого суттєво не зміниться. Загалом станом на початок 2026 року мобілізаційна система в Україні переходить у нову, більш цифрову та централізовану модель. Держава робить акцент не на запровадженні принципово нових правил мобілізації, а на зміні інструментів їх реалізації.

Експертка розповіла, що передусім йдеться про фактичну відмову від паперових військово-облікових документів як основних. Пріоритет надається електронному формату – Резерв ID, який формується на підставі даних Реєстру Оберіг через застосунок Резерв+.

– Паперові військові квитки більше не виготовляються та залишаються лише додатковим підтвердженням, тоді як ключове значення має саме електронний документ із можливістю перевірки через QR-код, – наголосила правчиня.

Лютий 2026: нові правила мобілізації та електронні сповіщення

Паралельно держава розширює цифрову взаємодію з військовозобов’язаними. У 2026 році в застосунку Резерв+ впроваджуються сповіщення, зокрема щодо направлення повісток, наявності штрафів або перебігу адміністративних процедур.

Ще одним елементом загальної моделі стає автоматизація військового обліку. Запроваджується експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік, зокрема для осіб, які досягли 18 років, а також для громадян віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. У таких випадках облік здійснюється без особистого відвідування ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії.

Мобілізація з 1 лютого 2026 в Україні: як вручатимуть повістки

Водночас порядок вручення повісток із 1 лютого 2026 року принципово не змінюється. Повістки й надалі можуть вручатися не лише представниками ТЦК, а й уповноваженими посадовими особами органів влади, підприємств чи силових структур, у межах їхніх повноважень, і в будь-яких публічних або службових місцях.

– Отже, загальний стан мобілізації з 1 лютого 2026 року характеризується не посиленням призовних механізмів, а посиленням обліку, цифрового контролю та персональної відповідальності, де ключову роль відіграють електронні реєстри, автоматизація процесів і уніфікація правил для всіх військовозобов’язаних, – резюмувала юристка.

