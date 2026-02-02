Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації у різних регіонах України. Він повідомив, чи були вночі удари по енергетичній інфраструктурі.

Зеленський пояснив, чи були удари РФ по енергетиці

Як заявив Володимир Зеленський, українські енергетики та ремонтні бригади вже повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня. Роботу системи вдалося стабілізувати.

– Але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними, – зазначив президент.

За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах. Але президент стверджує, що цілеспрямованих ударів російських ракет і дронів Shahed по енергетичній інфраструктурі не було.

Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти української логістики, передусім залізничної, наголосив президент. Зокрема, відбулися удари на Дніпропетровщині та Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці.

Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Президент очікує на виконання доручень уже сьогодні.

Зеленський про ситуацію у Києві та інших регіонах

У Києві досі понад 200 будинків залишаються без опалення – в основному через наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад 200 таких ремонтних бригад, сказав Зеленський.

Він доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні.

Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, вони мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій, вважає президент.

Водночас обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку. За даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, особливо – у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним, наголосив президент.

Крім цього, було окреме доручення для Укренерго щодо частини Одеської області. Як стверджує Зеленський, графіки відключень світла мають бути відкореговані з урахуванням наявності значної кількості будинків з електроопаленням.

Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, у Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях, а також у громадах прикордоння з Російською Федерацією.

– Робиться максимум, щоб допомогти людям. Дякую всім працівникам енергокомпаній, комунальних служб, аварійних та ремонтних бригад, кожному бізнесу – усім, хто працює заради людей, допомагає своїй громаді та всій країні пройти цей складний час, – резюмував президент.

Фото : Офіс президента

