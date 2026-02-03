Держава-агресор здійснює ракетні атаки на Україну, використовуючи балістичні ракети Іскандер-М.

Факти ICTV дізнавалися характеристики та особливості конструкції балістичної ракети Іскандер-М.

Іскандер-М: характеристики та траєкторія падіння

Ракетний комплекс 9К720 Іскандер призначений для ударів по цілях противника, що розташовані в оперативній глибині, та під час виконання тактичних операцій. Цей комплекс був прийнятий на озброєння РФ у 2006 році. На пусковій установці можуть розміщуватися два види ракет: Іскандер-М та Іскандер-К.

На відміну від крилатої ракети Іскандер-К, Іскандер-М – це балістика класу поверхня-поверхня. Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі. Всередині вмонтований ракетний твердопаливний двигун, завдяки якому задається швидкість та напрямок руху.

Завдяки двигуну відбувається виштовхування ракети на вершину параболічної траєкторії. Щойно вона досягне найбільшої висоти, двигун вимикається, а ракета падає вниз. Падіння відбувається некеровано.

Чому Іскандер-М важко збити

Іскандер-М, дальність якої сягає 500 км, дуже важко помітити через швидкість та кут підльоту. Швидкість балістичного варіанту значно вища, ніж крилатої ракети, тому її складно побачити неозброєним оком. Також вона оснащена засобами радіоелектронної боротьби, які можуть заглушити сигнали систем ППО та збити їх з пантелику.

Іскандер-М не має крил. Ця ракета, на відміну від крилатого варіанту, на підльоті дуже тиха, адже двигун вже не працює. Тобто по звуку почути наближення цієї ракети важко.

Балістична ракета Іскандер-М, швидкість польоту якої сягає 800 м/с, може залишитися непомітною, доки не здетонує.

Ці ракети мають темно-зелений колір, а корпус ділиться на дві частини. Ніс ракети має конічну форму, а ось задня частина нагадує циліндр. В задній частині є кілька хвостових стабілізаторів.

Може доповнюватися касетною бойовою частиною. Корпус розкривається, щоб з нього вивільнилися суббоєприпаси. Водночас залишки боєголовки, а також двигун продовжують рухатися за інерцією і падають майже неушкодженими, адже бойова частина вивільняється у повітрі.

Атака балістичною ракетою Іскандер-М з касетною частиною використовувалася 29 квітня, під час удару по Одесі, та спричинила велику кількість жертв.

Конструкція та технічні характеристики балістичної ракети Іскандер-М

Балістична ракета Іскандер-М, ціна якої становить $3 млн, падає на землю майже перпендикулярно, тобто під прямим кутом. В результаті чого утворюються величезна вирва круглої форми. Крилата ракета, яка також запускається з комплексу Іскандер, падає на землю під гострим кутом.

Технічні характеристики Іскандера-М:

Маса — 3,8 т

Вага бойової частини — 480 кг

Довжина ракети — 7,2 м

Висота польоту — 6-50 км

Дальність ураження — 50-500 км

Балістична траєкторія польоту

Максимальна швидкість польоту — 2 600 м/с

Швидкість підльоту до цілі — 700-800 м/с

Кругове імовірне відхилення — до 10 м

Особливості конструкції Іскандера-М:

У носовій частині міститься радіодатчик, який скеровує ракету.

Всередині корпусу є автоматика бойової частини.

Посередині ракети є місце з’єднання бойової та паливної частин.

У нижній частині міститься приладовий відсік та рухова установка.

Знизу ракети є невеликі хвости трапецевидної форми.

Джерело: Truth Hounds, Defense Express

