Під час повномасштабної війни проти України російська армія неодноразово застосовувала крилаті ракети Іскандер-К для ударів по нашій державі.

Що таке крилаті ракети Іскандер-К, які їхні технічні характеристики та дальність польоту — читайте на Фактах ICTV.

Крилаті ракети Іскандер-К: особливості

Оперативно-тактичний комплекс Іскандер РФ активно використовує для завдання ударів по території України.

ОТРК Іскандер – родина таких комплексів, як Іскандер, Іскандер-К, Іскандер-М та Іскандер-Е. Тобто Іскандер-К – це, по суті, узагальнена назва крилатих ракет, які Росія може використовувати у складі ОТРК Іскандер.

Іскандер-К може бути двома різними крилатими ракетами наземного базування, які входять до складу одного ракетного комплексу ОТРК Іскандер.

Іскандер-К (9М728 (Р-500), 9М729) — це крилата ракета класу поверхня–поверхня, яка летить за заздалегідь заданою траєкторією на наднизьких висотах, використовуючи засоби радіоелектронного захисту. Вона летить паралельно поверхні землі та може маневрувати на всій ділянці польоту.

Ракета Іскандер-К має світло-сірий колір та циліндричну форму із заокругленою носовою частиною. Вона оснащена маршовим турбореактивним двигуном, який працює впродовж всього часу польоту.

На хвостовій частині крилатої ракети містяться 4 невеликі хвостові стабілізатори. Посередині корпусу розташовані 2 крила, які розкриваються незабаром після виходу ракети з транспортно-пускового контейнера.

Конструкція передбачає:

радіодатчик;

бойову частину;

приладовий відсік;

рухову установку;

хвостовий відсік.

Ракети Іскандер-К: характеристики

Тактико-технічні характеристики ракети:

довжина ракети — 7,3 м;

маса ракети — 2,3 т;є

маса бойової частини — 480-500 кг;

висота польоту — до 6 км;

дальність ураження — 50-500 км;

максимальна швидкість та швидкість польоту — 230-260 м/с;

кругове імовірне відхилення — до 30 м;

траєкторія польоту — задана.

Виявити її складно, через те, що вони летять на малій висоті.

Приблизна ціна ракети Іскандер (без уточнення типу) — $3 млн.

