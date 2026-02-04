Світло для нас – це звичайна частина життя. Адже за наявності електрики працює техніка, готується їжа, є інтернет і зв’язок. Коли електрики раптом немає, доводиться міняти плани, економити заряд і підлаштовуватися під ситуацію.

Яка ситуація з відключенням світла у Кривому Розі, читайте в нашому матеріалі.

Відключення світла у Кривому Розі 4 лютого

4 лютого регіоні діятимуть погодинні графіки відключень світла. З розкладу видно, що в окремі періоди світло може відсутнім довгий час. Вдень і ввечері одне відключення може тривати від 7 до 9 годин.

Зараз дивляться

Після кількох останніх обстрілів енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини відключення електроенергії для багатьох мешканців можуть тривати понад сім годин.

У ДТЕК Дніпровські електромережі пояснюють, що подовжені обмеження зумовлені серйозними пошкодженнями генераційних потужностей, ліній передачі та розподільчих мереж.

Енергетики наголошують, що стабілізаційні графіки відключень залишаються єдиним способом забезпечити електроенергією населення і бізнес, по черзі розподіляючи доступ. Коли покращиться ситуація з відключенням світла у Кривому Розі, залежатиме від погоди.

Адже ситуація ускладнюється через підвищене споживання електрики – тривалі морози та обмежена робота теплових мереж змушують людей активніше використовувати обігрівачі та інші потужні прилади, що створює додаткове навантаження на мережі.

Чому графіки відключення світла у Кривому Розі змінюються по кілька разів на добу

Як пояснили у ДТЕК, через постійні обстріли Дніпропетровщини НЕК Укренерго змушена давати команди операторам систем розподілу щодо посилення обмежень. Якщо раніше відключення стосувалися 3-4 черг споживачів, зараз вони охоплюють всі черги.

Через це неможливо дотримуватися стандартного графіку “7 годин без світла і 3,5 години зі світлом” для всіх рівномірно, тому застосовується так звана “сіра зона” відключень, щоб усі по черзі отримували доступ до електроенергії.

У ДТЕК наголошують, що багато аварій виникає саме через надмірне одночасне споживання. Тому людей просять по можливості не вмикати одразу кілька потужних приладів – обігрівачі, бойлери, електроплити.

Щодо протестів і перекриття доріг, у компанії пояснюють, що такі дії не пришвидшують ремонт, а навпаки можуть завадити роботі аварійних бригад, яким потрібно швидко діставатися до місць пошкоджень.

У складний період головне – взаєморозуміння та обережне користування електрикою, щоб система витримала навантаження.

Але і звичайних мешканців Криворіжжя теж можна зрозуміти. Адже коли у квартирі немає світла понад 10 годин або навіть кілька діб, це серйозне випробування, особливо для родин із малими дітьми та школярами, яким потрібно вчитися онлайн, гріти їжу й просто жити в нормальних умовах. Саме тому мешканці інколи виходять на протести, намагаючись привернути увагу до ситуації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.