У п’ятницю, 6 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Відключення світла в Україні 6 лютого

Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть по всій Україні 6 лютого, повідомляє Укренерго.

Як зазначає Укренерго, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять, коли електроенергія з’являється за графіком – споживати її ощадливо.

Графіки відключень світла на Дніпропетровщині

ДТЕК оприлюднив графіки відключень електроенергії у Дніпропетровській області.

Графіки відключень світла для Одеської області

ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла для Одеської області, наголосивши, що вони діють лише там, де дозволяє стан мережі.

В Одесі, частині Одеського району і деяких районнах центрах Одещини тривають екстрені відключення.

До речі, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація в Києві залишається складною. Наразі понад 1,1 тис. будинків у столиці – без опалення.

