Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 7 лютого: знищено 730 окупантів та 22 артсистеми
Втрати ворога на 7 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 730 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 445-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,245 млн.
Втрати ворога на 7 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 245 290 (+730);
- танків – 11 650 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 009 (+2);
- артилерійських систем – 37 036 (+22);
- РСЗВ – 1 637;
- засобів ППО – 1 295;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1161);
- крилатих ракет – 4 245;
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 379 (+68);
- спеціальної техніки – 4 064 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 445-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
