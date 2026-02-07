Втрати ворога на 7 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 730 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 445-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,245 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 245 290 (+730);

танків – 11 650 (+2);

бойових броньованих машин – 24 009 (+2);

артилерійських систем – 37 036 (+22);

РСЗВ – 1 637;

засобів ППО – 1 295;

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1161);

крилатих ракет – 4 245;

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 379 (+68);

спеціальної техніки – 4 064 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 445-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.