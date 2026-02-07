Втрати ворога на 7 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 730 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 445-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,245 млн.

Втрати ворога на 7 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 245 290 (+730);
  • танків – 11 650 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 009 (+2);
  • артилерійських систем – 37 036 (+22);
  • РСЗВ – 1 637;
  • засобів ППО – 1 295;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1161);
  • крилатих ракет – 4 245;
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 379 (+68);
  • спеціальної техніки – 4 064 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 445-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

