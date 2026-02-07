Вибухи у Вінниці та Вінницькій області прогриміли зранку під час масової атаки російських військ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Вибухи у Вінниці та області 7 лютого: що відомо

Перед вибухами у Вінниці Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників та швидкісної повітряної цілі у напрямку регіону.

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що регіон перебував під масованою повітряною атакою ворога та закликала мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Міський голова Сергій Моргунов підтвердив, що у Вінниці було чутно вибухи.

Згодом стало відомо, що унаслідок вибухів у Вінницькій області 7 лютого пошкоджено навчальний заклад.

За словами президента України Володимира Зеленського, постраждав адмінкорпус аграрного коледжу у Ладижині Вінницької області. Там зруйнована стіна одного з навчальних корпусів.

Крім того, навколо пошкоджено ще п’ять будівель, серед яких – гуртожитки.

Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон, а також пошкоджена система теплопостачання.

За словами Заболотної, на місці вже працюють усі відповідні структури.

Наразі триває оцінка руйнувань.

Станом на зараз офіційних повідомлень про постраждалих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вінницька ОВА

