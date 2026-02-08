Ситуація в енергетиці залишається складною після масованої атаки Росії 7 грудня. Триває відновлення пошкоджених об’єктів. Сьогодні планується запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Шмигаль про ситуацію в енергетиці

– Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених Росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві, – зазначив міністр.

За його словами, сьогодні також зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії. Це допомогло втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит.

– Спільно з Мінрозвитку продовжуємо роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів. Загалом від початку вторгнення отримали 27 тис. тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони, – поінформував Шмигаль.

Він зазначив, що за останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії.

За цей період регіонам відвантажено 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та іншого обладнання. Очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

– Дякуємо всім, хто 24/7 працює в морозну погоду й відновлює світло й тепло в українських домівках, – додав Шмигаль.

