Більшість людей в Україні з нетерпінням чекають весни та довгоочікуваного потепління. Адже українці втомилися від постійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. У багатьох будинках столиці та інших міст тепло відсутнє, а електропостачання здійснюється за аварійними графіками.

Якою буде весна 2026 року та чого очікувати від погоди, читайте в нашому матеріалі.

Якою буде весна 2026: прогноз погоди

За середньостроковими прогнозами весна 2026 року в Україні може початися раніше, ніж зазвичай. Дані сезонних моделей NOAA CFSv2 та ECMWF SEAS5 свідчать, що вже з лютого очікуються позитивні температурні аномалії, тобто середня температура буде вищою за кліматичну норму.

Зараз дивляться

Якою буде весна у 2026 році в Україні:

Загалом весна буде м’якшою, ніж зазвичай, але не слід очікувати стабільного тепла протягом усього сезону.

Погода в кінці зими та на початку весни буде дуже мінливою. Короткочасні відлиги змінюватимуться похолоданнями, дощі перетворюватимуться на мокрий сніг і навпаки, а на дорогах зростатиме ризик ожеледиці.

На деревах може утворюватися льодовий наліт, а температура в різних частинах країни значно відрізнятиметься через вплив різних повітряних мас.

Прогноз погоди на весну 2026 в Україні

Березень, як і зазвичай, залишатиметься перехідним місяцем. Моделі прогнозують поступове потепління, швидше танення снігу та збільшення кількості м’яких днів.

Проте короткі вторгнення холодного повітря з півночі та сходу все ще можливі, і вони можуть тривати від трьох до семи днів.

У такі періоди можливі снігопади або мокрий сніг, а температура вночі може опускатися до нуля. Тобто навіть при загальному потеплінні окремі дні ще будуть зимовими, і погода буде хвилеподібною, періоди ранньої весни чергуватимуться з короткими похолоданнями.

У квітні прогностичні моделі NOAA та ECMWF вказують на значне потепління, особливо вдень. Сонце швидше прогріває землю, і різниця між температурою вдень і вночі стає більш помітною.

Разом із теплом очікуються інтенсивніші опади, особливо у першій половині місяця. Можливі короткочасні, але сильні дощі, грози та град. Навіть у теплі дні слід бути готовими до пізніх заморозків, особливо у долинах і низинах після проходження холодних фронтів.

Через швидке танення снігу й різкі перепади температур зростає ризик локальних підтоплень.

Весна 2026 року в Україні, за прогнозами моделей, стане своєрідним полем битви між теплими та холодними повітряними потоками. Атлантичні циклони принесуть м’яке і вологе тепло, тоді як континентальні вторгнення можуть охолоджувати окремі райони.

Через це одна частина країни відчуватиме теплу та дощову погоду, тоді як інша – короткі зимові хвилі з мокрим снігом. Саме тому навіть коли середньомісячна температура перевищуватиме норму, окремі дні можуть залишатися холодними, з ожеледицею та снігопадами.

Це середньостроковий прогноз погоди на весну 2026, який вказує на загальні тенденції і аномалії температури та опадів, а не щоденну погоду. Наприклад, аномалія +2°C у лютому означає, що середня температура місяця буде трохи вищою за норму, але короткі похолодання все одно можливі. Для планування краще стежити за оновленнями на 5-7 днів.

Точний прогноз погоди надає Український гідрометцентр на 3-7 днів. Саме на такому короткому проміжку часу можна отримати найбільш надійну інформацію про температуру, опади, вітер та інші погодні явища. Середньострокові прогнози показують лише загальні тенденції і аномалії на місяць чи сезон.

Отже, весна 2026 року в Україні обіцяє бути ранньою та теплішою за звичайні показники, але мінливою і непередбачуваною.

Короткочасні похолодання, різкі перепади температур, ожеледиця, локальні підтоплення та перші весняні грози зроблять сезон нестабільним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.