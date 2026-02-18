У ніч проти 18 лютого Росія атакувала Запоріжжя ударними дронами — загинула жінка, серед поранених є діти.

Тим часом Україну накриває складна негода, а на міжнародному рівні тривають переговори щодо завершення війни та посилення підтримки Києва.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Запоріжжя

Увечері 17 лютого пролунали вибухи у Запоріжжі.

Російські війська застосували ударні БпЛА типу Shahed.

За даними очільника Запорізька обласна військова адміністрація Івана Федорова, внаслідок атаки загинула 48-річна жінка.

Спочатку вона отримала поранення, однак врятувати її не вдалося.

Кількість постраждалих зросла до шести осіб. Серед них — двоє дітей віком 1,5 та 11 років. Також травм зазнали жінки 35 і 40 років та чоловіки 26 і 40 років.

Унаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено житлові будинки, вибито вікна та фасади, зафіксовано руйнування інфраструктури.

На Україну сунеться негода

З 18 лютого Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій переходить на цілодобовий режим роботи через різке погіршення погодних умов.

За інформацією Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, складні метеорологічні явища охоплять майже всю країну, крім західних областей.

Оголошено І рівень небезпечності (жовтий), а в Одеській області — ІІ рівень (помаранчевий).

В Одеській області через інтенсивні опади, ожеледь та сильний вітер із 05:00 18 лютого запроваджено тимчасові обмеження руху на трасі М-15 Одеса – Рені для автобусів, мікроавтобусів та вантажного транспорту.

Для легкових авто рух наразі дозволений.

Також обмеження запроваджено в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою для вантажного та пасажирського транспорту.

Фінляндія посилює підтримку України

Під час візиту до Гельсінкі заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що Фінляндія планує додатково передати Україні 52 генератори та збільшити гуманітарну допомогу до €22 млн.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо підтвердив подальшу військову підтримку України та готовність адвокатувати її вступ до ЄС.

Загалом Фінляндія вже надала 32 пакети військової допомоги на €3,5 млрд.

Розвідка Швеції: Росія — серйозна загроза для НАТО

У щорічному звіті розвідки Швеції Росію названо головною військовою загрозою для країни та Альянсу.

Як повідомляє Politico, у документі йдеться про “серйозну і конкретну” небезпеку з боку Москви.

Серед ризиків — порушення повітряного простору, диверсії, кібератаки та активність у Балтійському морі.

Також зазначається, що РФ у 17 разів наростила виробництво артилерії від початку повномасштабної війни.

Зеленський про мирну угоду та Донбас

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що українці не підтримають угоду, яка передбачає односторонній вихід ЗСУ з Донбасу та передачу території Росії.

Він наголосив, що будь-яка мирна угода має бути винесена на референдум.

Якщо документ лише зафіксує нинішню лінію фронту, суспільство може його підтримати.

Проте варіант повного відходу з підконтрольних територій президент назвав неприйнятним.

Також Зеленський розкритикував публічні заклики президента США Дональда Трампа до поступок з боку України, зазначивши, що тиск має бути спрямований і на Росію.

Віткофф розповів про хід переговорів у Женеві

Спецпосланник США Стів Віткофф повідомив, що у Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною та Росією за участі американської сторони.

Сторони домовилися поінформувати своїх лідерів та продовжити роботу над можливим мирним рішенням.

Водночас за даними західних ЗМІ, переговори зайшли у глухий кут через позицію російської делегації.

Іран може передати високозбагачений уран Росії — WSJ

Іран розглядає можливість передати Росії запаси високозбагаченого урану та призупинити процес збагачення на кілька років.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на іранських, арабських та американських посадовців.

За даними видання, під час першого раунду переговорів зі США 6 лютого в Омані іранські представники заявили про готовність відправити за кордон матеріал із рівнем збагачення близько 60%.

За оцінками експертів, такого обсягу вистачило б для створення приблизно 12 ядерних бомб у разі доведення збагачення до 90%.

Також Тегеран дав зрозуміти, що може призупинити процес збагачення урану на строк до трьох років.

Водночас у матеріалі зазначається, що після американських ударів у червні 2025 року ключові ядерні об’єкти Ірану були серйозно пошкоджені, а частина запасів може перебувати під уламками.

Іран традиційно наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер, хоча залишається єдиною державою без ядерної зброї, яка виробляє уран із таким високим рівнем збагачення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1456-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

