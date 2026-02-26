Кабмін запровадив дворічний цикл підготовки і нові правила друку підручників
- Уряд запровадив дворічний цикл підготовки підручників, згідно з яким потреби у навчальній літературі оприлюднюватимуть за два роки до друку для більшої системності процесу.
- Нові правила також змінюють принципи формування накладів та спрощують доставку спеціальних видань для учнів з особливими освітніми потребами безпосередньо до шкіл.
Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанов, які регулюють підготовку, друкування та доставлення підручників і посібників, виданих за гроші з державного бюджету України.
Кабмін запровадив дворічний цикл підготовки підручників
Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, зміни внесли до постанов №41 і №131.
– Зміни охоплюють ключові етапи забезпечення підручниками: оголошення потреби в навчальній літературі, проведення конкурсного добору, організацію доставлення підручників та посібників, формування резервного фонду, – йдеться у повідомленні.
Як стверджують у МОН, це дозволить зробити процес підручникотворення більш прогнозованим і системним, що забезпечить вчасне постачання якісних підручників учням, зокрема, з особливими освітніми потребами, а також вчителям.
За даними МОН, зміни передбачають запровадження дворічного циклу підготовки підручників, які видають за гроші з державного бюджету. Перелік навчальних книг, у яких є потреба, оприлюднюватимуть тепер до 31 січня – за два роки до друку.
У 2026 році розпочнеться розроблення перших підручників за дворічним циклом підготовки для учнів першого та п’ятого класів, розповіли у Міністерстві освіти і науки. Зазначається, що доставлення підручників до закладів освіти заплановано на 2028 рік.
Як уточнили у МОН України, раніше підручники друкували із запасом до 20% від потреби. Тепер наклад формуватимуть за таким принципом:
- 100% прогнозованої максимальної кількості учнів за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників;
- до 5% від накладу для резервного фонду МОН.
Крім цього, видавництва передаватимуть підручники для учнів з особливими освітніми потребами безпосередньо до закладів освіти, якщо раніше вони надходили до обласних книжкових баз.
Зокрема, навчальні книги, що за результатами конкурсного добору адаптують і друкують рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом, у 2026 і 2027 роках доставлятимуть до 1 грудня відповідного року.
Вже у 2028 році, коли запровадять дворічний цикл підготовки підручників, можуть доставляти до закладів освіти до початку навчального року, пояснили у Міністерстві освіти і науки.