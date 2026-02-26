Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанов, які регулюють підготовку, друкування та доставлення підручників і посібників, виданих за гроші з державного бюджету України.

Кабмін запровадив дворічний цикл підготовки підручників

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, зміни внесли до постанов №41 і №131.

– Зміни охоплюють ключові етапи забезпечення підручниками: оголошення потреби в навчальній літературі, проведення конкурсного добору, організацію доставлення підручників та посібників, формування резервного фонду, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у МОН, це дозволить зробити процес підручникотворення більш прогнозованим і системним, що забезпечить вчасне постачання якісних підручників учням, зокрема, з особливими освітніми потребами, а також вчителям.

За даними МОН, зміни передбачають запровадження дворічного циклу підготовки підручників, які видають за гроші з державного бюджету. Перелік навчальних книг, у яких є потреба, оприлюднюватимуть тепер до 31 січня – за два роки до друку.

У 2026 році розпочнеться розроблення перших підручників за дворічним циклом підготовки для учнів першого та п’ятого класів, розповіли у Міністерстві освіти і науки. Зазначається, що доставлення підручників до закладів освіти заплановано на 2028 рік.

Як уточнили у МОН України, раніше підручники друкували із запасом до 20% від потреби. Тепер наклад формуватимуть за таким принципом:

100% прогнозованої максимальної кількості учнів за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників;

до 5% від накладу для резервного фонду МОН.

Крім цього, видавництва передаватимуть підручники для учнів з особливими освітніми потребами безпосередньо до закладів освіти, якщо раніше вони надходили до обласних книжкових баз.

Зокрема, навчальні книги, що за результатами конкурсного добору адаптують і друкують рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом, у 2026 і 2027 роках доставлятимуть до 1 грудня відповідного року.

Вже у 2028 році, коли запровадять дворічний цикл підготовки підручників, можуть доставляти до закладів освіти до початку навчального року, пояснили у Міністерстві освіти і науки.

