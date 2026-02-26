Доступні ліки: у рецептах з’явиться інформація про три найдешевші аналоги препарату
- Уряд запроваджує нові механізми ціноутворення, згідно з якими пацієнти разом із рецептом отримуватимуть інформацію про три найдешевші аналоги потрібного препарату в Національному каталозі цін.
- За словами Юлії Свириденко, це допоможе українцям обирати ліки за доступним бюджетом, а аптеки матимуть в наявності хоча б один із бюджетних варіантів.
В Україні запроваджують нові механізми ціноутворення та правила оприлюднення вартості рецептурних лікарських засобів.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Свириденко про доступні ліки в Україні
За словами Свириденко, ліки мають бути доступними для всіх. Вона зазначила, що уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям вибрати найвигідніший варіант.
Прем’єр-міністерка пояснила, що тепер разом електронним рецептом зʼявиться інформація про три найдешевші варіанти з потрібних ліків в Національному каталозі цін.
Зокрема, ця функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам’ятці до електронного рецепта, яку можна отримати у лікаря.
– Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд, – йдеться у повідомленні.
Як зазначила Свириденко, у каталозі пацієнт зможе побачити всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною.
Щонайменше один із цих варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці, стверджує прем’єр-міністерка.
За її словами, на першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні гроші. Надалі рішення планують масштабувати на інші препарати.
Прем’єр-міністерка додала, що Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче цієї вартості.