В Україні запроваджують нові механізми ціноутворення та правила оприлюднення вартості рецептурних лікарських засобів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко про доступні ліки в Україні

За словами Свириденко, ліки мають бути доступними для всіх. Вона зазначила, що уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям вибрати найвигідніший варіант.

Прем’єр-міністерка пояснила, що тепер разом електронним рецептом зʼявиться інформація про три найдешевші варіанти з потрібних ліків в Національному каталозі цін.

Зокрема, ця функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам’ятці до електронного рецепта, яку можна отримати у лікаря.

– Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд, – йдеться у повідомленні.

Як зазначила Свириденко, у каталозі пацієнт зможе побачити всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною.

Щонайменше один із цих варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці, стверджує прем’єр-міністерка.

За її словами, на першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні гроші. Надалі рішення планують масштабувати на інші препарати.

Прем’єр-міністерка додала, що Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче цієї вартості.

