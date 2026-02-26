Кабинет министров принял изменения в постановления, регулирующие подготовку, печать и доставку учебников и пособий, изданных на деньги из государственного бюджета Украины.

Кабмин ввел двухлетний цикл подготовки учебников

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, изменения внесены в постановления №41 и №131.

– Изменения охватывают ключевые этапы обеспечения учебниками: объявление потребности в учебной литературе, проведение конкурсного отбора, организацию доставки учебников и пособий, формирование резервного фонда, – говорится в сообщении.

Как утверждают в МОН, это позволит сделать процесс создания учебников более прогнозируемым и системным, что обеспечит своевременную поставку качественных учебников ученикам, в частности, с особыми образовательными потребностями, а также учителям.

По данным МОН, изменения предусматривают введение двухлетнего цикла подготовки учебников, которые издаются за деньги из государственного бюджета. Перечень учебных книг, в которых есть потребность, будут обнародовать теперь до 31 января – за два года до печати.

В 2026 году начнется разработка первых учебников по двухлетнему циклу подготовки для учеников первого и пятого классов, рассказали в Министерстве образования и науки. Отмечается, что доставка учебников в учебные заведения запланирована на 2028 год.

Как уточнили в МОН Украины, ранее учебники печатали с запасом до 20% от потребности. Теперь тираж будут формировать по следующему принципу:

100% прогнозируемого максимального количества учеников за следующие пять учебных лет и фактического количества педагогических работников;

до 5% от тиража для резервного фонда МОН.

Кроме этого, издательства будут передавать учебники для учеников с особыми образовательными потребностями непосредственно в учебные заведения, если раньше они поступали в областные книжные базы.

В частности, учебные книги, которые по результатам конкурсного отбора адаптируют и печатают рельефно-точечным и увеличенным шрифтом, в 2026 и 2027 годах будут доставлять до 1 декабря соответствующего года.

Уже в 2028 году, когда введут двухлетний цикл подготовки учебников, их могут доставлять в учебные заведения до начала учебного года, объяснили в Министерстве образования и науки.

