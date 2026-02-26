Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про завершення раунду переговорів у Женеві. Українська делегація працювала в окремому форматі з американською стороною, також відбулася тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Умєров про результати переговорів у Женеві

– У Женеві завершили ще один раунд переговорів. Робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії, – зазначив Умєров.

Він поінформував, що за результатами переговорів разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони, Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, відбулася спільна розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо підсумків зустрічі та подальших кроків.

За словами Умєрова, сторони готують наступний раунд переговорів. Українська сторона зосередила роботу на фіналізації безпекових параметрів, економічних рішень та узгодженні позицій.

Секретар РНБО зазначив, що вони мають стати основою для подальших домовленостей.

– Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною, – наголосив він.

Умєров додав, що окрему увагу сторони зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України.

– Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану, – зазначив Умєров.

