Президент США Дональд Трамп повідомив, що припинення війни між Україною та Росією є одним із його ключових пріоритетів.

Про це він заявив у вівторок, 3 березня, у Білому домі під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Трамп про врегулювання війни в Україні

– Це питання (війна між Україною та Росією. – Ред.) перебуває дуже високо в цьому списку (пріоритетів. – Ред.), – сказав американський лідер.

Глава Білого дому висловив сподівання, що війну в Україні вдасться врегулювати.

Він додав, що періодично покладає відповідальність за відсутність домовленостей то на одну сторону, то на іншу.

Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що в Євросоюзі працюють над рішеннями, які дозволять запобігти негативному впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів ППО.

За його словами, ситуація довкола Іран може вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони та спричинити затримки у забезпеченні України.

Кубілюс зазначив, що Сполучені Штати щороку виробляють близько 700 ракет для систем Patriot, що свідчить про обмежені виробничі можливості.

Президент Володимир Зеленський допускав, що можуть виникнути труднощі із постачанням ракет та іншого озброєння для української протиповітряної оборони через ескалацію на Близькому Сході.

