Теперь военнообязанные, призывники и резервисты могут спланировать онлайн визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины 9 марта.

Электронная очередь в ТЦК в Резерв+

По информации Минобороны, запланировать визит в ТЦК и СП теперь можно через мобильное приложение Резерв+.

Благодаря этому военнообязанные, призывники и резервисты смогут:

оформить запись в несколько кликов – выбрать удобную дату и время прямо в смартфоне;

не стоять в очереди – планировать визит заранее и экономить время;

осуществлять полный контроль – иметь возможность отслеживать свой номер в очереди, статус записи и выбранную услугу.

получить гибкость управления – можно легко отменить визит или поделиться впечатлениями в отзывах;

иметь своевременные уведомления – получать push-напоминания, чтобы ничего не пропустить.

Отмечается, что благодаря онлайн-сервису работа ТЦК становится упорядоченной и прозрачной, ведь единый список записей минимизирует очереди и упрощает обслуживание.

В то же время электронная запись через мобильное приложение Резерв+ является официальной и имеет такую же юридическую силу, как и через веб-сайт электронной очереди, утверждают в Министерстве обороны.

