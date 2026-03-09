Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
В Резерв+ появилась запись в ТЦК: как спланировать визит онлайн и без очередей
Главное
- Министерство обороны Украины ввело возможность записи в ТЦК и СП через мобильное приложение Резерв+, которое позволяет выбрать удобное время визита и избежать очередей.
- Этот онлайн-сервис делает обслуживание более прозрачным, а запись через приложение имеет такую же юридическую силу, как и через официальный сайт.
Теперь военнообязанные, призывники и резервисты могут спланировать онлайн визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины 9 марта.
Электронная очередь в ТЦК в Резерв+
По информации Минобороны, запланировать визит в ТЦК и СП теперь можно через мобильное приложение Резерв+.
Благодаря этому военнообязанные, призывники и резервисты смогут:
- оформить запись в несколько кликов – выбрать удобную дату и время прямо в смартфоне;
- не стоять в очереди – планировать визит заранее и экономить время;
- осуществлять полный контроль – иметь возможность отслеживать свой номер в очереди, статус записи и выбранную услугу.
- получить гибкость управления – можно легко отменить визит или поделиться впечатлениями в отзывах;
- иметь своевременные уведомления – получать push-напоминания, чтобы ничего не пропустить.
Отмечается, что благодаря онлайн-сервису работа ТЦК становится упорядоченной и прозрачной, ведь единый список записей минимизирует очереди и упрощает обслуживание.
В то же время электронная запись через мобильное приложение Резерв+ является официальной и имеет такую же юридическую силу, как и через веб-сайт электронной очереди, утверждают в Министерстве обороны.
