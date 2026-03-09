У цьому навчальному році графік занять у різних містах України змінювався через низку факторів — від погодних умов до ситуації з енергопостачанням.

Коли весняні канікули у Дніпрі, читайте в нашому матеріалі.

Коли весняні канікули у 2026 році у Дніпрі

Упродовж зими деякі школи в різних регіонах коригували навчальний процес. У частині громад канікули подовжували через холодну погоду або проблеми з електроенергією.

Зараз дивляться

Через це навчальні заклади отримали більше свободи у формуванні графіка навчання, щоб вчасно виконати освітню програму.

Весняні канікули у Дніпрі коли починаються

Міська влада не встановлює єдину дату весняних канікул у Дніпрі для всіх навчальних закладів. Як і в більшості міст України, остаточне рішення щодо структури навчального року ухвалює кожна школа окремо.

Графік весняних канікули у школах Дніпра визначає педагогічна рада навчального закладу. Під час планування враховують тривалість семестрів, можливі зміни в розкладі, а також безпекову ситуацію та технічні умови навчання.

Попередньо багато шкіл Дніпра орієнтуються на період наприкінці березня. Найчастіше йдеться про тижневі канікули, які можуть розпочатися приблизно 23 березня і триватимуть близько тижня. Водночас конкретні дати весняних канікул у Дніпрі можуть трохи відрізнятися залежно від рішення адміністрації школи.

Весняні канікули у Дніпрі 2026: рекомендації Міністерства освіти

У Міністерстві освіти і науки України зазначають, що навчальні заклади мають право самостійно визначати графік канікул. Водночас міністерство рекомендує орієнтовні терміни для весняного відпочинку школярів.

Згідно з рекомендаціями МОН, у 2026 році весняні канікули можуть проходити з 23 до 29 березня. Однак ці дати не є обов’язковими для всіх шкіл країни. Кожна громада може коригувати календар навчання відповідно до власних умов.

Якщо протягом року виникали додаткові перерви в навчанні, школи мають можливість змінити тривалість канікул або використати інші формати роботи для компенсації навчального часу.

Коли завершиться навчальний рік

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, навчальний рік у школах України триватиме до 30 червня 2026 року. Проте це не означає, що заняття обов’язково проходитимуть до цієї дати.

Багато шкіл можуть завершити основне навчання раніше — наприкінці травня. Червень у такому разі використовують для консультацій, додаткових занять, освітніх проєктів або екскурсій.

Гнучкі підходи допомагають школам адаптувати навчальний процес до реальних умов та водночас забезпечити виконання освітніх програм. Тому точні дати весняних канікул у Дніпрі варто уточнювати безпосередньо у своїй школі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.