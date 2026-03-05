Дата весняних канікул у Львові у 2026 році хвилює і школярів, і їхніх батьків, і вчителів, бо в цьому навчальному році було чимало змін.

Через холодну зиму та складну ситуацію з енергопостачанням по всій Україні графік навчання довелося коригувати, і це торкнулося не тільки зимових відпусток, а й планів на весну.

Наприклад, у Києві школярі через обстріли та важку ситуацію в енергетиці, довше відпочивали взимку.

Зараз дивляться

Весняні канікули у Львові: коли починаються

У Львові ситуація відрізняється від київської. Міська рада поки не повідомляла про дату весняних канікул у Львові 2026, яка була б обов’язковою для всіх шкіл міста.

Це пов’язано з тим, що кожний заклад освіти самостійно затверджує структуру навчального року і графік канікул на основі рішення педагогічної ради та з урахуванням місцевих умов.

Через це дати весняні канікули у школах Львова можуть трохи відрізнятися. Більшість львівських шкіл орієнтуються на початок весняних канікул з 23 березня. Ці канікули триватимуть один тиждень, проте конкретну кількість днів визначає кожна школа самостійно.

Міністерство освіти і науки України рекомендує планувати весняні канікули орієнтовно з 23 до 29 березня 2026 року, але це не є обов’язковою нормою для всіх шкіл.

Кожна громада і школа вирішують самостійно, як найкраще розподілити навчальний час, враховуючи ситуацію з опаленням, безпекою, енергопостачанням та іншими факторами.

Що кажуть у МОН про дати весняних канікул

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, в інтерв’ю для Української правди розповіла, що заклади освіти самостійно визначають терміни весняних канікул, враховуючи ситуацію у своєму регіоні.

Вона зазначила, що якщо зимові канікули були подовжені на два-три тижні, частину пропущених навчальних днів можна компенсувати за рахунок весняних канікул.

Кузьмичова підкреслила, що продовження навчання влітку або зміна дат весняних канікул не буде обов’язковим для всіх шкіл та громад. Якщо виникне така потреба, рішення про перенесення канікул ухвалюватимуться окремо, але наразі немає підстав для масових змін.

Згідно з листом МОН №1/17526-25 від 22 серпня 2025 року, саме педагогічна рада школи визначає структуру навчального року, включно з графіком канікул, датою останнього дзвоника та фактичним завершенням занять.

Нагадаємо, що навчальний рік у школах триватиме до 30 червня 2026 року. Але у міністерстві зазначають, що червень не обов’язково має бути повноцінним навчальним місяцем.

Школи можуть завершити навчання ще у травні або використати червень для консультацій, індивідуальних занять, проєктної роботи чи навчальних екскурсій.

МОН додає, що такі формати допомагають компенсувати освітні втрати, але їхнє впровадження залишається правом школи, а не обов’язком.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.