Через постійні блекаути та складну енергетичну ситуацію, у Києві та деяких інших областях, зимові канікули тривали довше.

Через це багато батьків та школярів цікавляться, як надолужуватимуть пропущений матеріал, як компенсуватимуть освітні втрати і чи вплине це на тривалість літніх канікул.

Скільки триватимуть літні канікули 2026, читайте в нашому матеріалі.

Коли будуть літні канікули у 2026 році

Постанова Кабінету міністрів № 1003 визначає, що навчальний рік 2025–2026 триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Проте це не означає, що всі учні обов’язково навчатимуться протягом усього червня, тож у багатьох школах уроки завершаться ще наприкінці травня.

Як розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, в інтерв’ю для Української правди, навчальний процес у школах під час воєнного стану має свої особливості.

Тож після цьогорічних блекаутів питання “наздоганяння” навчальної програми влітку розглядається індивідуально для кожної школи. Тож тривалість літніх канікул у 2026 році залежатиме від освітніх втрат і безпекової ситуації в громаді.

Літні канікули у 2026: коли починаються

Як розповіла представниця МОН, терміни навчального року визначає уряд, але школи мають автономію і можуть самостійно планувати завершення уроків.

Зокрема, у західних та центральних регіонах блекаути вплинули на продовження канікул менше, ніж у Києві чи прифронтових територіях.

У разі складних умов школи можуть організовувати дистанційне навчання, використовуючи асинхронний підхід. Він передбачає, що учні отримують завдання, коли є електроенергія, виконують його та надсилають для перевірки вчителю.

Якщо цього недостатньо, заклади можуть скоротити літні канікули у 2026 році та продовжувати навчання в червні у зручному форматі для конкретної школи чи громади.

Що стосується весняних канікул, їхні терміни також вирішуються на рівні закладів. Наприклад, якщо зимові канікули були подовжені через блекаути, школи можуть компенсувати дні навчання за рахунок весняних.

Водночас представниця МОН зазначила, що продовження навчання влітку та зміна весняних канікул не будуть обов’язковими для всіх громад. Рішення про перенесення канікул ухвалюватимуть лише за необхідності.

Отже, переважно літні канікули 2026 залишаються стандартними, і школи планують завершувати навчання до кінця червня або навіть раніше, залежно від регіону та безпекових умов.

