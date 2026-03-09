Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства заявило, що поширена у медіа інформація про нібито скорочення декретної відпустки до чотирьох місяців у проєкті нового Трудового кодексу не відповідає дійсності.

Скорочення декретної відпустки: спростування Мінекономіки

Про це повідомила пресслужба міністерства.

– У медіа поширюється інформація, що новий Трудовий кодекс нібито скорочує «декрет» до 4 місяців. Це не відповідає дійсності. Автори таких інформаційних повідомлень змішують різні види відпусток, які мають різне призначення, – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що чинна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами залишається без змін.

Зараз дивляться

Наразі вона становить 126 календарних днів – 70 днів до пологів і 56 після.

У разі ухвалення нового Трудового кодексу ця норма збережеться.

Окремо існує відпустка для догляду за дитиною. Нині вона надається до досягнення дитиною трирічного віку із збереженням робочого місця.

Під час такої відпустки за жінку сплачується єдиний соціальний внесок. У 2026 році він становить 1902 гривні на місяць. Після ухвалення Трудового кодексу ця норма також залишиться без змін.

Третій вид – нова додаткова оплачувана батьківська відпустка, яку пропонує проєкт Трудового кодексу. Її тривалість становитиме чотири місяці.

– Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці – для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-річного віку, – зазначається у повідомленні.

У Мінекономіки наголосили, що нова відпустка є додатковою гарантією і не замінює чинну відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

Також проєкт Трудового кодексу передбачає збереження інших соціальних гарантій для сімей.

Зокрема, йдеться про заборону звільнення працівників, які мають дітей віком до півтора року або виховують дитину з інвалідністю, а також про захист одиноких матерів і батьків із дитиною до 14 років.

Крім того, зберігаються гарантії для вагітних щодо проходження медичних оглядів із оплатою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.