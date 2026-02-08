Об’єкти енергетичної інфраструктури на території Росії є такими ж законними цілями для ударів України, як і військові об’єкти, адже саме вони забезпечують фінансування війни держави-агресора.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

Енергетична інфраструктура РФ – законна ціль для України

– Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він (агресор. – Ред.) продає цю енергетику, він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю, цією зброєю вбиває українців, – зазначив глава держави.

На його думку, в українців є два шляхи – будувати зброю і бити по російській зброї, або ж бити по джерелу нарощування та походження грошей РФ.

– А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно безпілотники СБУ завдали удару по Редкінському дослідному заводу в Тверській області Росії, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет, якими РФ атакує Україну.

У січні підрозділи Сил оборони завдали удару по нафтобазі Хохольська у Воронезькій області. Підтверджено горіння нафтопродуктів, у повітрі здіймався густий дим.

Також унаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтобазі в російській Пензі.

Доходи Росії від продажу нафти та газу у січні 2026 року скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року та досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.

