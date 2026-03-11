Минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 69 авіаційних ударів – скинув 192 керовані авіабомби.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 6229 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.