За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 120 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес 69 авиационных ударов – сбросил 192 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 6229 дронов-камикадзе и осуществил 2896 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

