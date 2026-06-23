Скандал із позбавленням президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла завдав репутаційних втрат Варшаві та не приніс очікуваного політичного результату.

Про це заявив колишній глава польського МЗС Яцек Чапутович, коментуючи наслідки рішення польської влади щодо відкликання найвищої державної нагороди у президента України.

Ексглава МЗС Польщі про позбавлення Зеленського ордену Білого Орла

За словами Чапутовича, на Заході дедалі частіше сприймають Польщу як країну, яка створює додаткові труднощі замість пошуку рішень.

Зараз дивляться

Він припустив, що конфлікт навколо ордена може негативно вплинути і на позиції Польщі у майбутніх міжнародних процесах щодо України.

— Гадаю, що й ця образа на адресу президента Зеленського, безперечно, не сприятиме тому, щоб Україна боролася за місце Польщі за столом переговорів. Це був дуже недружній жест, — заявив він.

Водночас дипломат наголосив, що рішення української сторони щодо п рисвоєння одному з підрозділів назви на честь героїв УПА також не повинно було відбутися.

За його словами, тема Волинської трагедії залишається для польського суспільства надзвичайно чутливою.

Чапутович додав, що у міжнародній дипломатії існують інші механізми реагування на такі суперечки.

На його думку, Польща могла вдатися до офіційної дипломатичної ноти, виклику посла або політичної резолюції, однак позбавлення державної нагороди стало рішенням іншого символічного рівня.

— Україна виходить переможницею, бо зберегла зміну назви. Вона повернула ордени — не лише президент Зеленський, а й інші посадовці — і поставила нас у складне становище, — сказав дипломат.

Окремо він звернув увагу на питання майбутньої Конференції з відновлення України у Гданську.

На його думку, якщо президент України не братиме участі у заході, це може стати репутаційною проблемою для польської сторони.

Нагадаємо, що ввечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

У відповідь 20 червня Володимир Зеленський повідомив, що повернув орден польській стороні поштою.

Після цього низка українських чинних і колишніх посадовців також заявили про намір повернути отримані раніше польські нагороди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.