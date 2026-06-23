Росія заявила про готовність відновити переговори щодо завершення війни проти України та одночасно підтвердила відкритість до діалогу з Європейським Союзом.

Про це заявили глава МЗС РФ Сергій Лавров та помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, повідомляють росЗМІ.

Кремль про переговори з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова повернутися до переговорів щодо України у будь-який момент.

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За його словами, Москва готова продовжити діалог із того етапу, на якому він був призупинений.

— Ми готові їх відновити в будь-який час на тій точці, на якій вони зупинилися, — заявив Лавров під час виступу на XII посольському круглому столі Дипломатичної академії МЗС РФ.

Додаткових деталей щодо можливого часу, формату чи умов нового раунду переговорів у Москві не озвучили.

Раніше російська сторона неодноразово заявляла про готовність до діалогу, однак продовжувала висувати власні умови для переговорного процесу.

Заяви Кремля про діалог із ЄС

Окремо помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова відновити контакти з Європейським Союзом.

Виступаючи під час форуму Примаковські читання, він стверджував, що з боку ЄС нібито вже були окремі сигнали щодо можливого відновлення контактів.

На уточнювальне запитання журналістів про готовність Москви до переговорів із Брюсселем Ушаков відповів ствердно.

Інших подробиць щодо рівня можливих контактів чи конкретних переговорних майданчиків він не навів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес із Росією може бути відновлений, однак формат майбутніх контактів ще обговорюється.

За словами глави держави, одним із можливих варіантів залишається формат за участю європейських партнерів та США.

Президент також зазначив, що Україна готова до двостороннього переговорного процесу, однак міжнародні партнери мають залишатися його частиною.

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