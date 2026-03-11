Президент України Володимир Зеленський і правозахисниця Олександра Матвійчук стали одними з перших лауреатів Європейського ордена за заслуги.

Про це повідомила очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола.

Зеленський став лауреатом Європейського ордена за заслуги

Як зазначається на сайті Європарламенту, до списку лауреатів потрапили двоє українців – президент Володимир Зеленський і правозахисниця Олександра Матвійчук.

Нагороду присуджують за вагомий внесок у європейську інтеграцію, а також за активний захист і популяризацію спільних цінностей Європи. Структура ордена передбачає три рівні визнання:

видатний член;

почесний член;

член ордена.

За даними Європарламенту, видатними членами стали колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, експрезидент Польщі Лех Валенса та президент України Володимир Зеленський.

У переліку почесних членів:

експрезидент Литви Валдас Адамкус;

колишній премʼєр-міністр Польщі та ексочільник Європарламенту Єжи Бузек;

колишній президент і премʼєр-міністр Португалії Анібал Каваку Сілва;

експрезидент Фінляндії Саулі Нііністьо;

державний секретар Ватикану П’єтро Паролін;

експрезидентка Ірландії та колишня комісарка ООН з прав людини Мері Робінсон;

президентка Молдови Мая Санду;

колишній верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єр Солана де Мадаріага;

ексканцлер Австрії Вольфганг Шюссель;

експрезидент Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше.

За інформацією Європарламенту, серед членами ордена:

засновник World Central Kitchen Хосе Андрес;

баскетболіст Янніс Адетокунбо;

юрист і вчений Марк Джидара;

правозахисниця Олександра Матвійчук;

лікарка та науковиця Сандра Лейнієце;

колишня віцепрезидентка Єврокомісії Вівʼєн Редінг;

музиканти та учасники гурту U2: Пол Девід Г’юсон, Девід Говелл Еванс, Адам Чарльз Клейтон та Лоуренс Дж. Маллен-молодший.

За словами Роберти Мецоли, офіційна церемонія нагородження у травні у французькому Страсбурзі.

Фото: Олександра Матвійчук, Офіс президента

