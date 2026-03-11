Президент Украины Владимир Зеленский и правозащитница Александра Матвийчук стали одними из первых лауреатов Европейского ордена за заслуги.

Об этом сообщила глава Европейского парламента Роберта Метсола.

Зеленский стал лауреатом Европейского ордена за заслуги

Как отмечается на сайте Европарламента, в список лауреатов попали два украинца – президент Владимир Зеленский и правозащитница Александра Матвийчук.

Награда присуждается за весомый вклад в европейскую интеграцию, а также за активную защиту и популяризацию общих ценностей Европы. Структура ордена предусматривает три уровня признания:

выдающийся член;

почетный член;

член ордена.

По данным Европарламента, выдающимися членами стали бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Польши Лех Валенса и президент Украины Владимир Зеленский.

В списке почетных членов:

экс-президент Литвы Валдас Адамкус;

бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европарламента Ежи Бузек;

бывший президент и премьер-министр Португалии Анибал Каваку Силва;

экс-президент Финляндии Саули Ниинисте;

государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин;

экс-президент Ирландии и бывший комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон;

президент Молдовы Майя Санду;

бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана де Мадариага;

экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель;

экс-президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.

По информации Европарламента, среди членов ордена:

основатель World Central Kitchen Хосе Андрес;

баскетболист Яннис Адетокунбо;

юрист и ученый Марк Джидара;

правозащитница Александра Матвийчук;

врач и ученый Сандра Лейниеце;

бывший вице-президент Еврокомиссии Вивьен Рединг;

музыканты и участники группы U2: Пол Дэвид Хьюсон, Дэвид Гоуэлл Эванс, Адам Чарльз Клейтон и Лоуренс Дж. Маллен-младший.

По словам Роберты Метсолы, официальная церемония награждения состоится в мае во французском Страсбурге.

Фото: Александра Матвийчук, Офис президента

