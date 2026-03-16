Сьогодні, 16 березня, під ранок атаки зазнав завод Авіастар у місті Ульяновськ.

Про це повідомляють Telegram-канали Треш Ульяновск та Exilenova+.

Нічна атака на Ульяновськ 16 березня: що відомо

За словами губернатора Ульяновської області Олексія Русских, вночі засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили п’ять ударних дронів.

Місце падіння зафіксовано на території Чердаклинського району. Постраждалих немає. Працюють спецслужби.

Місцеві Telegram-канали також підтверджують інформацію про атаку на Ульяновську область. Після відбиття атаки безпілотників тимчасово не працюють завод Авіастар та аеропорт Ульяновськ-Східний.

Завод Авіастар — найбільший російський авіабудівний завод, що входить до структури Ростеху.

Підприємство будує військово-транспортні літаки Іл‑76МД‑90А, літаки-паливозаправники Іл‑78М‑90А, а також проводить сервісне обслуговування важких транспортників Ан‑124 Руслан.

Повідомляється, що до 2026 року штат підприємства Авіастар збільшили приблизно до 13 тис. працівників, намагаючись наростити темпи виробництва військово-транспортної авіації.

Потужності Авіастара дозволяють випускати до півсотні літаків на рік.

Ульяновськ на карті

Місто Ульяновськ знаходиться приблизно за 1800 км від України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

