Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 22 березня, прогриміли на тлі загрози застосування ворогом швидкісних ракет та керованих авіабомб.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 22 березня, пролунали орієнтовно о 10:20 під час оголошеної повітряної тривоги.

Наразі в місті та регіоні триває загроза ударів швидкісними ракетами та керованими авіаційними бомбами.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що внаслідок ворожих атак на Запоріжжя 20 та 21 березня зафіксовано пошкодження у п’ятьох районах міста. Зокрема, у Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Шевченківському та Хортицькому районах.

Пошкоджено чотирьох багатоквартирних будинки та 56 будинків приватного сектору.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.