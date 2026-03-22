Сьогодні вдень пролунав вибух в АТБ міста Чернігів.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибух в АТБ Чернігова 22 березня

За словами Дмитра Брижинського, в супермаркеті АТБ по вулиці Льотній, ймовірно, вибухнув невідомий предмет.

Травмовано чотири людини, вони у лікарні. На місці інциденту працюють всі екстрені служби.

В Нацполіції повідомили, що на місці вибуху в АТБ працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що вночі 22 лютого у Львові пролунав вибух. Подія сталася після того, як на екстрений виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, прибув наряд поліції.

Як тільки приїхала перша поліцейська машина, то пролунав вибух. Коли приїхала друга машина, пролунав ще один вибух. 23-річна поліцейська загинула та ще 25 людей, серед них правоохоронці, постраждали внаслідок теракту.

4 березня стало відомо, що у лікарні помер 31-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський, який постраждав під час теракту у Львові.

Підозрюваною у скоєнні теракту є 33-річна жителька Рівненської області. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За версією слідства, жінка залишила вибухівку у сміттєвому баку біля магазину. Вона стверджує, що погодилася на пропозицію невідомого куратора через борги, розраховуючи отримати за це близько $2 тис.

