Пролунав вибух у Кривому Розі: пошкоджено обʼєкт інфраструктури
Зранку пролунав вибух у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За словами Олександра Ганжи, внаслідок ворожого удару по місту пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
Попередньо, ніхто з містян не постраждав.
На місце направлено усі оперативні служби, йде ліквідація наслідків.
За словами очільника ОВА, ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Бив такоє по Нікопольщині – Марганецькій і Покровській громадах.
На Синельниківщині атакував Миколаївську, Васильківську та Петропавлівську. Пошкоджені підприємства. Горів приватний будинок. На щастя, люди не постраждали.
