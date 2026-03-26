Зранку пролунав вибух у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибух у Кривому Розі 26 березня: що відомо

За словами Олександра Ганжи, внаслідок ворожого удару по місту пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Попередньо, ніхто з містян не постраждав.

На місце направлено усі оперативні служби, йде ліквідація наслідків.

За словами очільника ОВА, ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Бив такоє по Нікопольщині – Марганецькій і Покровській громадах.

На Синельниківщині атакував Миколаївську, Васильківську та Петропавлівську. Пошкоджені підприємства. Горів приватний будинок. На щастя, люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1492-гу добу.

Пов'язані теми:

