Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіабомб. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу окупантів.

Ситуація в Україні на 28 березня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 89 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак ворога в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка, Новоплатонівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів у напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмів біля населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного.

На Оріхівському напрямку вчора ворог штурмів не проводив.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили одну ворожу атаку поблизу Антонівського мосту.

Втрати ворога у війні на 28 березня 2026

особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,

танків – 11 812 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.,

артилерійських систем – 38 936 (+73) од.,

РСЗВ – 1 707 (+7) од.,

засобів ППО – 1 337 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.,

крилатих ракет – 4 491 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 85 796 (+227) од.,

спеціальної техніки – 4 105 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.

