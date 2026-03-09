З настанням теплих днів і приходом березня українці все частіше вибираються на пікніки біля річок і водойм. Весна пробуджує природу, а для тих, хто любить проводити час наодинці з тишею та спокоєм, відкривається улюблена розвага — риболовля. Проте незабаром для багатьох рибалок може з’явитися неприємний сюрприз: насолоджуватися улюбленим хобі стане складніше.

Що таке посвідчення рибалки та як його отримати, читайте в нашому матеріалі.

Посвідчення рибалки: що це

В Україні обговорюють ініціативу запровадження нових правил для любителів риболовлі. Зокрема, обговорюється ідея запровадження обов’язкового посвідчення рибалки в Україні, без якого ловити рибу стане заборонено. Ця ініціатива вже викликала суперечки серед фахівців, адже, на їхню думку, вона може обмежити право громадян на користування природними ресурсами.

Про це під час ефіру на телеканалі Я-UA ТВ розповів керівник спеціалізованого товарного рибного господарства Нижнє Білоцерківське на річці Рось Сергій Горбаченко.

Сергій Горбаченко зазначив, що запропоноване посвідчення відрізнятиметься від теперішнього рибальського квитка і фактично стане окремим документом, який підтверджує право людини на риболовлю.

За його словами, така зміна може суперечити статті 13 Конституції України, яка гарантує громадянам право користуватися загальнодержавними природними ресурсами, серед яких водні біоресурси та риба, здатна до природного відтворення.

Горбаченко також підкреслює, що перед запровадженням змін держава повинна чітко визначити статус водних об’єктів і розмежувати території, де ведеться господарська або промислова діяльність із рибою. Це стосується, зокрема, водойм, які використовуються підприємствами для розведення риби.

Водночас Водний кодекс України передбачає право громадян на загальне водокористування, і наразі не існує законних підстав для повної заборони любительської риболовлі.

За оцінкою експерта, обов’язкове посвідчення рибалки може вивести любительську риболовлю з категорії загального водокористування і створити нові бюрократичні перепони для мільйонів українців.

Ба більше, відсутність посвідчення рибалки дає можливість прирівняти риболовлю до адміністративного порушення, що потенційно дозволить накладати штрафи.

Посвідчення рибалки: як отримати

Наразі питання: як отримати посвідчення рибалки, перебуває на стадії обговорення. Зараз остаточних рішень щодо запровадження обов’язкового посвідчення ще немає, проте дискусія вже викликала резонанс серед рибалок та експертів.

У той же час в Україні, починаючи з 2023 року, діє рибальський квиток, який дозволяє громадянам займатися любительським виловом риби. Рибальський квиток в Україні дозволяє рибалкам-аматорам легально перевищувати добову безкоштовну норму вилову водних біоресурсів (3 кг). Він забезпечує можливість збільшення улову через прозорий платний механізм та встановлює зворотний зв’язок між рибалкою та державними органами.

На відміну від обговорюваного посвідчення, рибальський квиток не є обов’язковим для всіх і не обмежує конституційне право на користування водними ресурсами, а лише регулює умови і обсяги любительського вилову.

Як замовити посвідчення рибалки та чи треба це робити зараз

Наразі на водоймах загального користування дозволено займатися любительським рибальством безкоштовно, без посвідчень, для власних потреб і в межах встановлених норм. Про це нагадало Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

При цьому перед виходом на водойму важливо дотримуватися природоохоронних правил і обмежень щодо вилову водних біоресурсів, які діють протягом усього року.

Відповідно до Правил любительського рибальства рибалки під час ловлі мають мати при собі пристрій для вимірювання довжини риби, щоб контролювати розміри виловлених особин.

Щоб уникнути випадкового порушення закону, необхідно знати мінімальні допустимі розміри риби та раків для вилову у внутрішніх водоймах України. Держрибагентство закликає рибалок відповідально ставитися до риболовлі, тож, якщо спіймана особина менша за норму, її слід обережно звільнити з гачка та повернути у водойму.

