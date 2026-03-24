У понеділок, 24 березня, Росія завдала ударів по центральній частині Львова. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – ансамбль Бернардинського монастиря.

Україна вимагає від генерального директора ЮНЕСКО реакції на цей злочин росіян, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

– Росія жорстоко обстріляла центральну частину Львова – міста, що має виняткову культурну цінність і входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – зазначив міністр.

Він додав, що пошкоджень зазнали об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під обстріл потрапив не лише центр міста, а й житлові райони Львова.

– Я закликаю генерального директора ЮНЕСКО негайно та найрішучіше відреагувати на цей злочин, – наголосив Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що Україна використає всі наявні механізми для захисту своєї культурної спадщини та забезпечення притягнення винних до відповідальності.

Міністр закликав покарати Росію за порушення міжнародного права.

– Росія робить саме те, що робить іранський режим на Близькому Сході, але посеред Європи. Росія підтверджує свій статус терористичної держави. І саме так з нею й треба поводитися – через силу, а не слабкість, та посилення тиску на всіх фронтах, – заявив Сибіга.

Пізніше в ефірі телемарафону Андрій Сибіга повідомив, що МЗС домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова, щоб зафіксувати руйнування та оцінити завдану росіянами шкоду.

– Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій, – заявив він.

Сибіга звернувся до організаторів Бієнале

Він також звернувся до організаторів Венеційської бієнале, у якій Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення візьме участь у 2026 році.

Міністр наголосив, що повернення Росії на один із найпрестижніших мистецьких форумів виглядає особливо цинічно на тлі атаки на Львів, унаслідок якої окупанти пошкодили об’єкт культурної спадщини ЮНЕСКО.

– Не відводьте очей. Це потворне обличчя варварської Росії – зруйнований об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в охоронюваному центрі Львова. Це варварство, яке ви хочете нормалізувати на Бієнале. Прийдіть у себе, – заявив Сибіга.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в лікарнях міста перебувають 22 поранених.

