Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати розмови з американською переговорною командою. Говорили щодо українських територій та гарантій безпеки.

Гарантії безпеки від США

За словами Зеленського, діалог із американцями відбувся у партнерському форматі, а сторони обговорили ключові питання, пов’язані з можливими домовленостями.

Зеленський зазначив, що найскладніші питання, зокрема щодо територій, можуть бути вирішені лише на рівні лідерів України, США та Росії.

Окрему увагу під час розмови приділили гарантіям безпеки для України. Президент наголосив, що вони мають бути чітко прописані та зрозумілі українському суспільству.

За його словами, найближчими днями Україна внесе до підготовленого документа свої пропозиції та відповіді щодо гарантій безпеки. Зокрема, Київ очікує чіткої позиції США у разі повторної агресії Росії.

Також обговорюється питання фінансування української армії чисельністю 800 тисяч військових — зокрема, які джерела можуть доповнити державний бюджет.

Президент додав, що Україна вже має досвід консультацій із партнерами з країн Близького Сходу та Перської затоки і розраховує на посилення нашої протиповітряної оборони.

Йдеться, зокрема, про отримання сучасних антибалістичних систем, таких як THAAD, яких наразі немає ні в Україні, ні в Європі. За словами Зеленського, їхнє розміщення могло б суттєво знизити загрозу російських ударів авіабомбами і не допустити наближення ворожої авіації на значну відстань.

— Щонайменше на 200 кілометрів ми б точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли б і все, — каже Володимир Зеленський.

Після того як українська сторона передасть свої пропозиції, їх проаналізують у США. За підсумками сторони планують організувати подальші зустрічі найближчим часом.

Пов'язані теми:

