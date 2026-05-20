Одним із пріоритетів саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня, стане подальша підтримка України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Підтримка України – пріоритет на саміті НАТО

– У Гельсінгборзі ми обговоримо нашу подальшу рішучу підтримку України – ще один пріоритет саміту в Анкарі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приєднається до нас завтра ввечері у Швеції, – заявив Рютте 20 травня на пресконференції у Брюсселі.

Генсек НАТО наголосив, що безпека України безпосередньо “пов’язана з нашою власною безпекою”.

– Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, сталою та передбачуваною, і ґрунтувалася на потребах України, – зазначив Рютте.

За його словами, програма PURL і надалі залишається важливим механізмом надання термінової підтримки Україні, союзники продовжують робити внески.

Рютте нагадав, що Норвегія та Канада нещодавно оголосили про внесок за програмою у понад півмільярда доларів.

Генсек зазначив, що з моменту запуску цієї ініціативи минулого літа під час саміту в Гаазі PURL забезпечила близько 70% усіх ракет для українських батарей Patriot, зокрема PAC-3, а також 90% боєприпасів, які використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

– Ця підтримка продовжує надходити, але ми повинні розвивати це далі та забезпечити, щоб підтримка союзників залишалася сталою в довгостроковій перспективі, – підсумував Рютте.

Раніше видання Politico писало, що Марк Рютте закликав країни НАТО щороку виділяти на допомогу Україні кошти на рівні 0,25% ВВП.

Це питання Рютте порушив під час закритої зустрічі послів НАТО наприкінці квітня.

Пропозицію обговорюють у межах підготовки до саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня у Туреччині.

