У 2026 році Великдень відзначатимуть у різні дати залежно від конфесії. Православні християни та греко-католики святкуватимуть 12 квітня, тоді як римо-католики зустрічатимуть свято раніше — 5 квітня.

Напередодні Великодня у Дніпрі зростає кількість вірян, які готують святкові кошики та шукають, де освятити паски. Освячення — незамінна частина свята, адже символізує завершення Великого посту та підготовку до Воскресіння Христового.

Де можна освятити паски на Великдень у Дніпрі

Де у Дніпрі посвятити паски на Великдень 2026: православні храми

У місті працює значна кількість православних храмів, де у Великдень відбуваються святкові літургії та освячення кошиків. Найбільше вірян зазвичай збирається в кафедральних соборах та великих парафіях, однак освячення проводиться практично в усіх церквах.

Свято-Троїцький кафедральний собор (ПЦУ), Троїцька площа, 7;

Спасо-Преображенський кафедральний собор, площа Соборна, 1;

Храм Іверської ікони Божої Матері, вулиця Семафорна, 60;

Храм Архістратига Михаїла, проспект Петра Калнишевського, 46;

Храми житлових масивів Сокіл, вул. Яснополянська, 2.

Освячення пасок починається після завершення нічної великодньої літургії. Частина храмів проводить обряд у нічний час, інші — уранці Великодня. Найбільший потік людей припадає саме на ранкові години, тому вірянам рекомендують приходити заздалегідь.

Де освятити паску у Дніпрі у 2026: греко-католицькі церкви

Українська греко-католицька церква у 2026 році також святкуватиме Великдень 12 квітня. У Дніпрі діють парафії, де відбуваються святкові богослужіння та освячення великодніх кошиків напередодні та безпосередньо в день свята.

УГКЦ у місті зазвичай проводить літургії ввечері 11 квітня та вранці 12 квітня, після яких віряни можуть освятити свої кошики. Особливістю греко-католицьких парафій є більш камерна атмосфера богослужінь та тісна участь громади у святкуванні.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), вул. Андрія Шептицького, 8;

Парафія святого Миколая (УГКЦ), вулиця Гостомельська, 5;

Парафія святого Йосафата (УГКЦ), богослужіння проводяться у парафіяльному храмі.

Де освятити паски на Великдень 2026 у Дніпрі: римо-католицькі парафії

Римо-католицька спільнота Дніпра святкує Великдень раніше — 5 квітня 2026 року. Головним храмом міста є історичний костел, де відбуваються урочисті меси та освячення великодніх кошиків.

Костел Святого Йосипа (РКЦ), просп. Дмитра Яворницького, 91А

Цей храм є головним осередком римо-католицької громади Дніпра. Тут проводяться великодні богослужіння польською та українською мовами, а також традиційне освячення кошиків після святкової меси.

Де у Дніпрі можна освятити паски та що покласти у великодній кошик

Основу завжди становить паска як символ воскресіння та духовного відродження. До неї додають крашанки або писанки, які символізують життя та перемогу над смертю.

Також у кошику зазвичай є молочні продукти, зокрема сир і масло, а також м’ясні вироби, які після посту повертаються до раціону. Обов’язковими елементами вважається сіль, що символізує очищення, та хрін як знак сили й захисту. Багато родин також додають до кошика свічку, яка під час освячення запалюється як символ світла Христового.

Кошик прикрашають рушником або вишитою серветкою, а інколи додають живі квіти або гілочки верби.

Важливі правила та безпека під час Великодня

Попри святковий настрій, у 2026 році в Україні продовжує діяти воєнний стан, тому святкування у Дніпрі відбувається з урахуванням безпекових обмежень. Комендантська година залишається чинною, тож пересування містом у нічний час можливе лише з урахуванням встановлених правил.

Вірянам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальну інформацію безпосередньо у парафіях або на їхніх офіційних сторінках.

Окрему увагу слід приділяти сигналам повітряної тривоги та дотриманню інструкцій під час перебування у громадських місцях. У святкові дні також зберігається ризик провокацій, тому організатори богослужінь закликають до обережності та відповідального ставлення до власної безпеки.

