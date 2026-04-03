Де освятити паски на Великдень 2026 у Дніпрі: православні та католицькі храми
- Освячення пасок відбувається у всіх основних храмах міста після великодніх богослужінь.
- Через воєнний стан святкування проходить з урахуванням комендантської години та правил безпеки.
У 2026 році Великдень відзначатимуть у різні дати залежно від конфесії. Православні християни та греко-католики святкуватимуть 12 квітня, тоді як римо-католики зустрічатимуть свято раніше — 5 квітня.
Напередодні Великодня у Дніпрі зростає кількість вірян, які готують святкові кошики та шукають, де освятити паски. Освячення — незамінна частина свята, адже символізує завершення Великого посту та підготовку до Воскресіння Христового.
Де у Дніпрі посвятити паски на Великдень 2026: православні храми
У місті працює значна кількість православних храмів, де у Великдень відбуваються святкові літургії та освячення кошиків. Найбільше вірян зазвичай збирається в кафедральних соборах та великих парафіях, однак освячення проводиться практично в усіх церквах.
- Свято-Троїцький кафедральний собор (ПЦУ), Троїцька площа, 7;
- Спасо-Преображенський кафедральний собор, площа Соборна, 1;
- Храм Іверської ікони Божої Матері, вулиця Семафорна, 60;
- Храм Архістратига Михаїла, проспект Петра Калнишевського, 46;
- Храми житлових масивів Сокіл, вул. Яснополянська, 2.
Освячення пасок починається після завершення нічної великодньої літургії. Частина храмів проводить обряд у нічний час, інші — уранці Великодня. Найбільший потік людей припадає саме на ранкові години, тому вірянам рекомендують приходити заздалегідь.
Де освятити паску у Дніпрі у 2026: греко-католицькі церкви
Українська греко-католицька церква у 2026 році також святкуватиме Великдень 12 квітня. У Дніпрі діють парафії, де відбуваються святкові богослужіння та освячення великодніх кошиків напередодні та безпосередньо в день свята.
УГКЦ у місті зазвичай проводить літургії ввечері 11 квітня та вранці 12 квітня, після яких віряни можуть освятити свої кошики. Особливістю греко-католицьких парафій є більш камерна атмосфера богослужінь та тісна участь громади у святкуванні.
- Церква Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), вул. Андрія Шептицького, 8;
- Парафія святого Миколая (УГКЦ), вулиця Гостомельська, 5;
- Парафія святого Йосафата (УГКЦ), богослужіння проводяться у парафіяльному храмі.
Де освятити паски на Великдень 2026 у Дніпрі: римо-католицькі парафії
Римо-католицька спільнота Дніпра святкує Великдень раніше — 5 квітня 2026 року. Головним храмом міста є історичний костел, де відбуваються урочисті меси та освячення великодніх кошиків.
- Костел Святого Йосипа (РКЦ), просп. Дмитра Яворницького, 91А
Цей храм є головним осередком римо-католицької громади Дніпра. Тут проводяться великодні богослужіння польською та українською мовами, а також традиційне освячення кошиків після святкової меси.
Де у Дніпрі можна освятити паски та що покласти у великодній кошик
Основу завжди становить паска як символ воскресіння та духовного відродження. До неї додають крашанки або писанки, які символізують життя та перемогу над смертю.
Також у кошику зазвичай є молочні продукти, зокрема сир і масло, а також м’ясні вироби, які після посту повертаються до раціону. Обов’язковими елементами вважається сіль, що символізує очищення, та хрін як знак сили й захисту. Багато родин також додають до кошика свічку, яка під час освячення запалюється як символ світла Христового.
Кошик прикрашають рушником або вишитою серветкою, а інколи додають живі квіти або гілочки верби.
Важливі правила та безпека під час Великодня
Попри святковий настрій, у 2026 році в Україні продовжує діяти воєнний стан, тому святкування у Дніпрі відбувається з урахуванням безпекових обмежень. Комендантська година залишається чинною, тож пересування містом у нічний час можливе лише з урахуванням встановлених правил.
Вірянам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальну інформацію безпосередньо у парафіях або на їхніх офіційних сторінках.
Окрему увагу слід приділяти сигналам повітряної тривоги та дотриманню інструкцій під час перебування у громадських місцях. У святкові дні також зберігається ризик провокацій, тому організатори богослужінь закликають до обережності та відповідального ставлення до власної безпеки.