Повномасштабна війна змінила повсякденне життя мільйонів українців, і передусім військових. Через постійні переміщення, зміну позицій і службу далеко від дому вони не завжди мають змогу возити з собою необхідні речі.

Часто військові користуються послугами Укрпошти, щоб отримати найнеобхідніше. Так само і рідні, надсилають посилки з одягом, ліками чи просто домашніми речами і смаколиками, щоб підтримати своїх близьких на службі.

Як отримати від Укрпошти знижки на доставку для військових, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Укрпошта Плюси: що відомо про програму підтримки військових

До державної програми підтримки військових Плюси, яка працює в застосунку Армія+, приєдналася Укрпошта. Йдеться про знижки на доставку. Це один із найбільш затребуваних сервісів серед військовослужбовців.

Від Укрпошти, програмою Плюси та послугами доставки цікавилися понад 800 тисяч захисників.

Укрпошта: тарифи для ЗСУ

У межах співпраці з Укрпоштою військові щомісяця отримують 9 штрихкодів. Кожен із них дає змогу скористатися пільговими умовами для відправлень або отримання посилок.

Зокрема, передбачено:

відправлення посилок до 30 кг у прифронтові області за 1 або 6 гривень, залежно від способу оформлення;

знижку 25% на доставку по Україні за тарифом Пріоритетний;

знижку 25% на міжнародні відправлення.

Як скористатися послугами Укрпошти: доставка за 1 гривню військовим

Щоб отримати знижку, потрібно зайти в застосунок Армія+, обрати сервіс Плюси та згенерувати штрихкод. Його необхідно показати у відділенні Укрпошти.

Штрихкоди також можна передавати рідним. Вони теж зможуть скористатися знижкою для відправлення або отримання посилок.

Що таке програма Плюси

Плюси — це програма, яка об’єднує бізнес і державні сервіси для підтримки військових та їхніх родин. У ній зібрані пропозиції в різних категоріях, від транспорту й пального до покупок і доставки.

Серед партнерів, зокрема, Укрзалізниця, мережі АЗС, українські виробники спорядження та великі ритейлери, як-от ROZETKA. У категорії доставки також працює Нова пошта.

Застосунок Армія+ та сервіс Плюси розробляє і підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

За час роботи програми військові вже зекономили близько 1 мільярда гривень завдяки знижкам і спеціальним умовам від партнерів.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.