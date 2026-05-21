Червень вважається одним із найцікавіших місяців для риболовлі. Вода вже добре прогріта, у водоймах багато природного корму, а чимало видів риби переходять на активне літнє харчування.

Водночас клювання у цей період може бути нестабільним. На поведінку риби впливають спека, фази Місяця, нерест окремих видів та велика кількість комах і малька у водоймах.

Факти ICTV підготували календар рибалки на червень 2026 року, який допоможе визначити найкращі та найгірші дати для риболовлі.

Зараз дивляться

Календар рибалки на червень 2026 року

Початок місяця припадає на спадаючий Місяць, який триватиме з 1 до 14 червня. У цей період клювання буде різним: від слабкого на початку місяця до відмінного 3–4 червня.

15 червня настане молодик, тому середина місяця буде малоефективною для риболовлі. Найкращий період розпочнеться після молодика — під час зростального Місяця з 16 до 29 червня.

Наприкінці місяця, 30 червня, буде повня. У цей день прогнозують погане клювання.

Найкращі дні для риболовлі: 3, 4, 18–23 червня.

Хороші дні для риболовлі: 5–7, 17, 24, 25 червня.

Слабке клювання: 2, 8–11, 26, 27 червня.

Дні без клювання: 1, 12–16, 28–30 червня.

На що ловити рибу у червні 2026 року

У червні риба активно шукає корм, але через велику кількість природної їжі може бути вибагливою до наживки. Найкраще планувати риболовлю на ранній ранок, пізні сутінки або ніч.

У цей період використовують як тваринні, так і рослинні насадки: черв’яка, опариша, личинки, хліб, перловку, кукурудзу. Також можуть працювати комахи, яких легко знайти біля водойми.

У червні добре клюють карась, лящ, плотва, окунь, судак, щука, сом, білий амур і товстолобик. Карася варто шукати біля водної рослинності, ляща — на глибині, щуку — у трав’яних заростях, а судака — на мілині або ввечері й уночі.

Водночас важливо враховувати нерестову заборону. В Україні вона зазвичай діє з 1 квітня до 20 червня, однак строки можуть відрізнятися залежно від області чи конкретної водойми.

Джерело: Vlisi, Fish-master

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.