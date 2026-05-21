Практично всі ключові нафтопереробні заводи центральної частини РФ зазнали перебоїв у роботі після останніх ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні дані та джерела в галузі.

Зупинка російських НПЗ: що відомо

За даними агентства, сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково припинили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік.

Це становить приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії.

Reuters зазначає, що ці підприємства забезпечують понад 30% виробництва бензину в РФ та близько 25% дизельного пального.

Серед заводів, які зазнали атак або зупинили роботу:

Московський НПЗ;

НПЗ Кириші;

заводи у Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі.

За даними джерел Reuters, один із найбільших російських НПЗ — Кириші — повністю зупинився після ударів ще 5 травня.

Крім того, 20 травня під атакою опинився також Нижегороднефтеоргсинтез потужністю 17 млн тонн на рік.

Наразі не відомо, чи вдалося підприємству продовжити роботу хоча б частково.

У Reuters наголошують, що українські удари вражають не лише НПЗ, а й нафтобази, трубопроводи та резервуари для зберігання нафти.

Це призводить до скорочення видобутку та експорту енергоносіїв, які залишаються одним із головних джерел доходів російського бюджету.

За даними агентства, податки від нафти та газу формують приблизно чверть федеральних доходів РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 20 травня Сили оборони України атакували низку важливих російських об’єктів нафтопереробної та військової інфраструктури.

За даними Генштабу ЗСУ, під удар потрапив НПЗ Лукойл-Нижегородоргсинтез у Нижньогородській області, де після ураження установки первинної переробки нафти спалахнула пожежа.

Також українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3, де були пошкоджені резервуари загальним об’ємом 140 тис. кубометрів.

