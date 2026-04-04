Цього місяця Україна очікує на високопосадовців США в Києві для перезавантаження переговорів, пише Bloomberg.

До Києва має прибути делегація США для перезавантаження переговорів

Делегація США на чолі із посланником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером може відвідати Київ вже цього місяця, повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Bloomberg.

До складу делегації також може увійти також сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

– Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — саме їх очікують. Хто ще там буде — побачимо, — сказав Буданов.

Зазначається, що команда може прибути невдовзі після православного Великодня, який відзначається 12 квітня.

Крім того, Буданов зазначив, що Україна може отримати більш вагомі гарантії безпеки після візиту американської делегації.

– Ми давно визначили, чого хочемо. Гадаю, це буде реалізовано незабаром. Що буде далі – це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми, безперечно, досягли прогресу – ми вже просунулися вперед, – акцентував очільник ОП.

Окремо він також додав, що Україна отримала прохання від іноземних союзників припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту та паливо, спричиненого війною на Близькому Сході.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну групу до Києва. Він наголосив, що цей візит може бути альтернативою тристоронній технічній зустрічі, оскільки потім американська група може поїхати до Москви.

