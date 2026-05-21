Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів ЄС запропонував нову модель інтеграції України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Der Spiegel та низка інших західних ЗМІ.

Спеціальний статус України в ЄС: що відомо

За даними видання, канцлер Німеччини вважає, що Україна має отримати спеціальний статус “асоційованого члена” ЄС.

Йдеться про модель, яка дозволить Києву глибше інтегруватися до європейських інституцій ще до повноцінного вступу.

Мерц пояснює свою ініціативу особливими умовами, у яких перебуває Україна через війну, а також прогресом у переговорах щодо вступу до ЄС.

Серед пропозицій Мерца:

участь у засіданнях Ради ЄС та Європейської ради та право голосу на них;

право бути присутньою у роботі Єврокомісії та Європарламенту без голосування;

поступова інтеграція до бюджету ЄС;

місце в Суді ЄС як “помічника доповідача”;

поширення на Україну статті 42.7 ЄС про взаємну допомогу та оборону.

Водночас Україна поки не отримуватиме повноцінного членства та права голосу.

Канцлер також пропонує передбачити механізм скорочення такого статусу у випадку регресу реформ або порушення фундаментальних цінностей ЄС.

Мерц назвав розширення ЄС “геополітичною необхідністю”.

За його словами, новий формат інтеграції має стати політичним сигналом підтримки України та допомогти мирному процесу.

— Відповідно, я переконаний, що нам потрібен новий імпульс для України, а також для країн Західних Балкан та Молдови, — зазначив канцлер.

Раніше Фрідріх Мерц уже заявляв, що інтеграція України до Європейського Союзу є важливою передумовою для завершення війни.

Водночас віцепрем’єр-міністр Тарас Качка раніше повідомляв, що в ЄС триває активна дискусія щодо можливої моделі вступу України, яка може з’явитися вже у 2027 році.

За словами Качки, країни ЄС та європейські інституції фактично вже працюють з Україною так, ніби переговорні кластери відкриті, навіть попри формальні політичні блокування.

