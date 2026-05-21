У 2026 році в Україні продовжується реформа системи соціальної підтримки, у межах якої допомогу малозабезпеченим сім’ям поступово об’єднують у формат базової соціальної допомоги.

Держава переходить від кількох окремих видів виплат до єдиного механізму, де основну роль відіграють склад родини та її реальні доходи.

Як розраховується допомога малозабезпеченим сім’ям у 2026 році

Нова система охоплює одразу кілька напрямків підтримки — допомогу малозабезпеченим сім’ям, виплати одиноким матерям, підтримку багатодітних родин, тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також окремі соціальні виплати людям без права на пенсію та особам з інвалідністю.

Основою для розрахунку стала єдина базова величина — 4 500 грн. Саме від неї тепер залежить розмір виплат.

Повна сума у 4 500 грн враховується для людини, яка подає заяву, для кожної дитини до 18 років, а також для осіб з інвалідністю I або II групи. Для інших повнолітніх членів сім’ї застосовується менший коефіцієнт — 3 150 грн.

Після цього держава визначає середньомісячний дохід родини. Для цього враховуються всі офіційні надходження за останні три місяці — зарплати, пенсії, соціальні виплати, допомоги та інші доходи. Отриману суму ділять на три.

Формула виглядає просто: від загальної базової суми для сім’ї віднімають середньомісячний дохід. Різниця і є розміром державної допомоги.

Наприклад, якщо сім’я складається з батька, матері та маленької дитини, то базова сума для такої родини становитиме 12 150 грн. Якщо середньомісячний дохід сім’ї складає 7 020 грн, то держава щомісяця доплачуватиме 5 130 грн.

Кому можуть відмовити у виплатах

Законодавство також визначає випадки, коли допомога не призначається. Зокрема, виплати можуть не надати, якщо працездатні члени родини тривалий час не працюють, не навчаються, не служать у війську, не займаються підприємництвом і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Підставою для відмови також можуть бути великі покупки на суму понад 100 тисяч гривень протягом року, значні заощадження на рахунках або наявність другого житла чи кількох автомобілів, за окремими винятками, пов’язаними з війною.

Допомога малозабезпеченим сімʼям: коли приходить

Після передачі адміністрування соціальних виплат до Пенсійного фонду України саме ПФУ тепер відповідає за нарахування та виплату допомоги.

Багатьох українців цікавить, коли приходять виплати малозабезпеченим сімʼям після оформлення допомоги. У Пенсійному фонді зазначають, що виплати малозабезпеченим сімʼям здійснюються щомісяця — у період з 4 до 25 числа.

Тобто, якщо громадянам призначили допомогу, кошти надходять у межах цього періоду.

Подати заявку на отримання базової соціальної допомоги можна як онлайн, так і офлайн. Оформлення доступне через портал Пенсійного фонду України, застосунок Дія, а також у ЦНАПах, сервісних центрах ПФУ чи через органи місцевої влади.

