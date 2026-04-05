Минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ,

Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, скинув 275 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 5 квітня 2026

Ситуація в Україні на 5 квітня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.

На Куп’янському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися в районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога у війні на 5 квітня 2026

особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб,

танків – 11 839 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од.,

артилерійських систем – 39 439 (+61) од.,

РСЗВ – 1 719 (+3) од.,

засобів ППО – 1 338 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443(+2 427) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 355 (+206) од.,

спеціальної техніки – 4 112 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 502-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

