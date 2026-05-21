Під час нічної атаки на Україну 21 травня російські війська застосували балістичну ракету та 116 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 21 травня: що відомо

У ніч на 21 травня (з 18:00 20 травня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 116 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Запуски дронів здійснювалися з районів Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, сили ППО збили або подавили 109 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовані влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на п’яти локаціях. Також у чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Нагадаємо, що зранку 21 травня пролунали вибухи у Дніпрі.

За словами Олександра Ганжі, внаслідок атаки пошкоджена квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Вибуховою хвилею також понівечені кілька сусідніх будинків — у них повилітали вікна.

Крім того, постраждали дві жінки віком 58 та 35 років. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Наразі у повітряному просторі України ще фіксують кілька ворожих безпілотників.

Жителів закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

