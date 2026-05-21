РФ атакувала Україну балістичним Іскандером та 116 дронами: скільки збила ППО
Під час нічної атаки на Україну 21 травня російські війська застосували балістичну ракету та 116 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 21 травня: що відомо
У ніч на 21 травня (з 18:00 20 травня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 116 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.
Запуски дронів здійснювалися з районів Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, сили ППО збили або подавили 109 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.
Водночас зафіксовані влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на п’яти локаціях. Також у чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.
Нагадаємо, що зранку 21 травня пролунали вибухи у Дніпрі.
За словами Олександра Ганжі, внаслідок атаки пошкоджена квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Вибуховою хвилею також понівечені кілька сусідніх будинків — у них повилітали вікна.
Крім того, постраждали дві жінки віком 58 та 35 років. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.
Наразі у повітряному просторі України ще фіксують кілька ворожих безпілотників.
Жителів закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.
