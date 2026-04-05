Україна може поділитися досвідом розблокування продовольчого коридору в Чорному морі з іншими країнами. Але ніхто не просив українську сторону приїхати та допомогти з Ормузькою протокою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству The Associated Press.

Володимира Зеленського запитали про можливу допомогу України в розблокуванні Ормузької протоки.

За словами президента, в України була схожа проблема, коли Росія заблокувала продовольчий коридор у Чорному морі.

Він зазначив, що російські війська використовували широкий спектр засобів для блокування – не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого.

Проте українська сторона знищила частину російського Чорноморського флоту і змусили окупантів відійти від коридору, стверджує Зеленський.

Вже після чого Сили оборони організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам, пояснив президент.

Зараз продовольчий коридор перебуває під українським контролем і працює, звернув увагу Зеленський.

За його словами, українська сторона може поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив приїхати та допомогти з Ормузькою протокою. Проте партнери лише попросили Україну поділитися досвідом, наголосив президент.

