Росія завдала удару по Марганцю, внаслідок чого постраждали 13 людей.

Атака РФ на Марганець: що відомо

Росія атакувала Марганець, повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

Внаслідок російського обстрілу постраждали 13 людей. З них четверо – у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості.

– Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом, де знаходилися працівники одного з підприємств. В автівці повилітали вікна, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 квітня 2025 року російські війська вгатили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками гірничозбагачувального комбінату.

Ворожа атака тоді забрала життя дев’ятьох людей – восьми жінок та одного чоловіка.

51 людина дістала поранення. Четверо були у важкому стані.

8 травня один із важкопоранених чоловіків помер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.

Фото: Олександр Ганжа

