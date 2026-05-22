Дрон поцілив біля службового транспорту: РФ атакувала Марганець, є поранені
- Росія FPV-дроном атакувала Марганець Дніпропетровської області.
- Внаслідок російської агресії постраждали 13 людей, четверо – у лікарні.
- Всі у стані середньої тяжкості.
Росія завдала удару по Марганцю, внаслідок чого постраждали 13 людей.
Атака РФ на Марганець: що відомо
Росія атакувала Марганець, повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.
Внаслідок російського обстрілу постраждали 13 людей. З них четверо – у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості.
– Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом, де знаходилися працівники одного з підприємств. В автівці повилітали вікна, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 23 квітня 2025 року російські війська вгатили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками гірничозбагачувального комбінату.
Ворожа атака тоді забрала життя дев’ятьох людей – восьми жінок та одного чоловіка.
51 людина дістала поранення. Четверо були у важкому стані.
8 травня один із важкопоранених чоловіків помер.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 549-ту добу.
Фото: Олександр Ганжа