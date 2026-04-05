Через стрімке подорожчання нафти на світових ринках партнери закликали Україну обмежити кількість ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

Буданов про удари України по НПЗ Росії

Кирило Буданов зазначив, що Києву надходять певні сигнали, які стосуються обмеження атак по російських НПЗ. Проте країни, які висловили таке побажання, він вирішив не уточнювати.

Водночас керівник Офісу президента не відповів, чи готова Україна змінювати свою тактику у відповідь на прохання партнерів. Однак він припустив, що напруженість навколо Ірану незабаром може піти на спад.

Ріст цін на енергоресурси зумовлений загостренням ситуації на Близькому Сході, що триває останні тижні. Критичним фактором стало блокування Ормузької протоки – стратегічно важливого морського шляху, що забезпечує значну частку світових постачань нафти.

У таких умовах удари по російських НПЗ загрожують додатковою дестабілізацією енергоринку, що й зумовлює занепокоєння серед міжнародних партнерів.

Україна планомірно застосовує далекобійні безпілотники для ураження російської військово-промислової бази. Пріоритетними цілями є НПЗ, оскільки вони не лише задовольняють потреби окупаційних військ у пальному, а й наповнюють бюджет Росії для ведення війни.

