Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 5 квітня: ЗСУ знищили 1 180 окупантів та 61 артсистему
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 1 180 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.
Втрати ворога у війні на 5 квітня 2026
- особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб,
- танків – 11 839 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од.,
- артилерійських систем – 39 439 (+61) од.,
- РСЗВ – 1 719 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 338 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443(+2 427) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 355 (+206) од.,
- спеціальної техніки – 4 112 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 502-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
