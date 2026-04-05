Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 1 180 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.

Втрати ворога у війні на 5 квітня 2026

  • особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб,
  • танків – 11 839 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 39 439 (+61) од.,
  • РСЗВ – 1 719 (+3) од.,
  • засобів ППО – 1 338 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443(+2 427) од.,
  • крилатих ракет – 4 517 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 87 355 (+206) од.,
  • спеціальної техніки – 4 112 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 502-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

