Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 1 180 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.

Втрати ворога у війні на 5 квітня 2026

особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб,

танків – 11 839 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од.,

артилерійських систем – 39 439 (+61) од.,

РСЗВ – 1 719 (+3) од.,

засобів ППО – 1 338 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443(+2 427) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 355 (+206) од.,

спеціальної техніки – 4 112 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 502-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

